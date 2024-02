Evgo Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Evgo ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine signifikanten positiven oder negativen Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten Evgo dreimal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet, während keine schlechte Bewertung vorlag. Die langfristige Einschätzung aus institutioneller Sicht bleibt somit positiv. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, jedoch wird ein mittleres Kursziel von 9,67 USD erwartet, was als positive Entwicklung betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Evgo derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als neutral bewertet, da keine Überkäufe oder Überverkäufe festgestellt wurden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmungsbildänderung wird als neutral bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für Evgo, basierend auf der Anleger-Stimmung, den Analystenbewertungen und dem RSI.