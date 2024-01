Evgo Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Evgo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen, die in diesem Zeitraum ausgewertet wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Evgo gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde jedoch festgestellt, dass über Evgo deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Analysten bewerten die Evgo-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 203,03 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Evgo-Aktie derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -22,38 Prozent unter dem GD200 des Wertes. Auf Basis der letzten 50 Tage wird die Aktie hingegen als "Gut"-Wert eingestuft.

Insgesamt erhält die Evgo-Aktie sowohl von den Anlegern als auch von den Analysten eine positive Bewertung, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.