Evgo Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Evgo gesprochen. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt mit "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Evgo-Aktie beträgt derzeit 4,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,96 USD liegt, was einer Abweichung von -31,32 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Evgo eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,82 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs sich auf ähnlichem Niveau befindet (+4,96 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Evgo daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Evgo liegt bei 91, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Wenn man die langfristige Meinung von Analysten betrachtet, wird die Evgo-Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhalten. Von den Analysten liegen insgesamt 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 9,67 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 226,58 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.