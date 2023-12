Evgo Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Aptiv":

Die Aktie von Evgo wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Evgo langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 9,67 USD, was einer Erwartung von 160,56 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Evgo-Aktie wider. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Evgo derzeit bei 4,18 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,71 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -11,24 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,92 USD, was einem positiven Signal entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

