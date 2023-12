Evgo Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Evgo zeigen sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Evgo weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Evgo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Von Analysten wird die Evgo-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 176,98 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Evgo eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Evgo eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Evgo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index für Evgo zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, wodurch die Einstufung auf "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".