Evgo Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von Evgo zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Evgo.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Evgo von 2,39 USD mit -31,91 Prozent Entfernung vom GD200 (3,51 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,82 USD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Evgo-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evgo aktuell mit dem Wert 41,73 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für die RSI25 ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Evgo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Evgo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.