Evgo Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die Diskussionen über Evgo in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Evgo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Evgo-Aktie ein Durchschnitt von 4,07 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,87 USD (-29,48 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Evgo eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet eine Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Evgo-RSI liegt bei 84,13, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.