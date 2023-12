Evgo Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die technische Analyse der Evgo-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,62 USD liegt, was einer Abweichung von -13,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 2,93 USD, was zu einer positiven Abweichung von +23,55 Prozent beim letzten Schlusskurs führt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evgo liegt bei 41,67, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Evgo-Aktie hinsichtlich der Stimmung.