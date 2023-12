Evgen Pharma Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Evgen Pharma in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Evgen Pharma diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Evgen Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -53,03 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Evgen Pharma 50,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Evgen Pharma beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Evgen Pharma daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Evgen Pharma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.