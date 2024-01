Evgen Pharma Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Biotechnologie-Firma Evgen Pharma hat kürzlich eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer Differenz von -3,2 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Evgen Pharma einen Wert von 2,73 GBP erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,6 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -41,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,73 GBP, was einer Distanz von -7,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Evgen Pharma, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Evgen Pharma diskutiert, wobei keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch hauptsächlich positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.