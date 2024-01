Evgen Pharma Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Evgen Pharma hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was über 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,91 Prozent aufweist, liegt Evgen Pharma mit 52,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evgen Pharma. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Evgen Pharma mit 0 Prozent 3,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Evgen Pharma-Aktie von 1,6 GBP deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,71 GBP liegt, was einer Abweichung von -40,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 1,72 GBP eine Abweichung von -6,98 Prozent. Aufgrund dieser Analysen wird die Evgen Pharma-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating versehen.