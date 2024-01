Everyman Media-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie der Everyman Media wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 200 GBP, was einer Erwartung von 220 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 62,5 GBP liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Everyman Media in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Everyman Media-Aktie. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurden die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt wird die Everyman Media-Aktie von Analysten, Sentiment-Analyse und Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.