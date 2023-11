Everyman Media-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und dem allgemeinen Gespräch im Internet. Eine längerfristige Betrachtung dieser Kommunikation kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Analyse von Everyman Media wurden verschiedene Kriterien betrachtet, um eine umfassende Bewertung vorzunehmen.

Die Diskussionsintensität rund um Everyman Media ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Everyman Media als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 200 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 207,69 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".

Die Stimmung rund um Everyman Media wurde auch auf sozialen Plattformen gemessen, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Everyman Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 63,04 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 65 GBP liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen.

Zusammenfassend erhält die Everyman Media-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Bewertungskriterien.