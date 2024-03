Everyman Media Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse der Everyman Media-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 60,28 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 57 GBP liegt und somit einen Abstand von -5,44 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 61,57 GBP, was einem Abstand von -7,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Everyman Media-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 77,27. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis fällt hingegen positiv aus. Von insgesamt 18 Analysten wird die Aktie der Everyman Media als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 200 GBP. Diese Bewertung führt daher zu einer positiven Einschätzung der Aktie.