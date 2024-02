Everyday Network Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Everyday Network im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings hat sich der Markt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Everyday Network beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI von Everyday Network liegt aktuell bei 87,35 Punkten für den 7-Tage-RSI und bei 77,85 für den 25-Tage-RSI, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Everyday Network mit einem Kurs von 7,2 CNH inzwischen -39,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -45,33 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Everyday Network in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert und die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, und wird auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.