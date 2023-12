Everyday Network Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beurteilt werden. Nach einer Analyse der Analysten zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde zu Everyday Network in den sozialen Medien neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Everyday Network in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Everyday Network-Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 72,54. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 59 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,24 CNH mit dem aktuellen Kurs (12,33 CNH) eine Abweichung von -6,87 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 13,46 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.