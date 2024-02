Everyday Network Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Everyday Network betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 87,35 Punkte, was darauf hinweist, dass Everyday Network momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,85, dass das Unternehmen überkauft ist und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Everyday Network-Aktie ein Durchschnitt von 13,17 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,2 CNH, was einer Abweichung von -45,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,94 CNH) zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -39,7 Prozent, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Somit erhält Everyday Network insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Everyday Network keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Everyday Network in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen deutlich gehäuft und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Everyday Network bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.