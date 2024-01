Everyday Network Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Aktie der Everyday Network wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dieser lag bei 13,24 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,33 CNH (-6,87 Prozent) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (13,46 CNH) zeigt ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-8,4 Prozent). Dementsprechend wird die Everyday Network-Aktie auf Basis dieser einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser liegt bei 72,54, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich mit einem Wert von 59 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Everyday Network-Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Darüber hinaus wurde die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend negative Meinungen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Betrachtung des Anleger-Sentiments eine durchweg negative Bewertung für die Aktie der Everyday Network.