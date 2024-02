Evertz Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Evertz-Aktien zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zu anderen Aktien durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Evertz eine insgesamt positive Bewertung, basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" aus einer Analyse von 1 Analysten. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 8,33 Prozent hin, was als "Gut"-Empfehlung gewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evertz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Evertz eine Rendite von 5,23 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich für Evertz daher eine gemischte Bewertung aufgrund der verschiedenen Faktoren, die bei der Analyse der Aktie berücksichtigt werden.