Evertz Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten Wochen gab es bei Evertz keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Weder gab es auffällig positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Evertz in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Evertz-Aktie sind alle Bewertungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Empfehlung für Evertz aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 16 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,73 Prozent steigen könnte. Daher erhalten Evertz von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Evertz von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Evertz als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Evertz-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,47 und ein Wert für den RSI25 von 24,08, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.