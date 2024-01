Evertec Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und wird auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Evertecs RSI liegt bei 69,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Evertec daher ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Evertec ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,65 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,55 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenrendite von Evertec beträgt 0,55 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit leicht über dem Mittelwert von 0,5 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Evertec daher insgesamt ein "Gut"-Rating für diese Stufe.