Everspin Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) festgehalten. Der aktuelle Wert für Everspin liegt bei 49,35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Everspin beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" durchschnittlich ein KGV von 67 aufweisen. Daher ist Everspin aus fundamentaler Sicht derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden die Everspin-Aktien von Analysten insgesamt wie folgt bewertet: 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für Everspin liegt bei 12 USD, was aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 8,86 USD eine erwartete Kursentwicklung von 35,44 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Bewertung der Analysten.

Anleger-Sentiment: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Everspin besonders positiv diskutiert, mit fünf Tagen, an denen positive Themen überwiegen, und zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält Everspin insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.