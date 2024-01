Everspin Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktienanalyse von Everspin hat ergeben, dass Analysten die Aktie langfristig als "Gut" einschätzen. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut" bewertet, während keine Neutralen oder Schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12 USD. Dies würde einen Anstieg um 34,53 Prozent bedeuten, da der aktuelle Schlusskurs bei 8,92 USD liegt, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Everspin derzeit bei 8,75 USD verläuft. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 8,92 USD liegt, was einem Abstand von +1,94 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,91 USD ergibt sich eine Differenz von +0,11 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Everspin. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Everspin zeigt einen Wert von 64,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,88 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Einschätzungen eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung der Aktie von Everspin.