Everspin Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Everspin ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Everspin derzeit bei 8,7 USD verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8,74 USD, was einem Abstand von +0,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9 USD, was einer Differenz von -2,89 Prozent und damit ebenfalls einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Everspin beträgt derzeit 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet gilt, da der Branchendurchschnitt bei 70 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine gute Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) der Everspin liegt bei 51,41, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit auch in dieser Kategorie eine neutrale Einschätzung.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung sowie der technischen und fundamentalen Analyse führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Everspin-Aktie.