Everspin Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Everspin-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9 USD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,99 USD, was einem Unterschied von -0,11 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,76 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Everspin bei 23,74 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 71,05. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Everspin in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Everspin im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,16 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 2,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".