Everspin Aktie: Es wird konkret!

Nach den jüngsten Analystenbewertungen erhält die Everspin insgesamt ein "Gut". Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden 1 als positiv, 0 als neutral und 0 als negativ eingestuft. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Everspin liegt bei 12 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 31,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 23,47, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Everspin derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Stimmungsbild bei Everspin hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich. Es wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls negativ bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Everspin in den verschiedenen Bereichen eine gemischte Bewertung, insgesamt jedoch eine negative Einschätzung.