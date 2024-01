Eversource Energy Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt sieben Analysten Bewertungen für die Eversource Energy-Aktie abgegeben. Davon waren zwei Bewertungen "Gut", fünf "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Eversource Energy-Aktie. Es gibt keine Updates von Analysten zu Eversource Energy aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 84,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 47,64 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 57,12 USD. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Eversource Energy-Aktie eine Rendite von -22,28 Prozent erzielt, was mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 49,9 Prozent in den letzten 12 Monaten, was bedeutet, dass die Eversource Energy-Aktie mit 72,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eversource Energy-Aktie liegt derzeit bei 66,24 USD. Da der Aktienkurs bei 57,12 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -13,77 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 59,27 USD, was einer Differenz von -3,63 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Dividendenrendite der Eversource Energy-Aktie beträgt 4,98 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.