Eversource Energy Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzung zur Eversource Energy abgegeben. Dabei vergaben sie 0 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht". Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Eversource Energy. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 57,52 USD und erwarten eine Entwicklung von 41,69 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 81,5 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, sodass institutionelle Analysten insgesamt die Stufe "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Eversource Energy 24,01 Euro gezahlt werden. Dies ist 81 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 125. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 81,56. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Eversource Energy bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eversource Energy besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. An den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Eversource Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.