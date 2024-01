Eversource Energy Aktie: Am Scheideweg

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten ihre Bewertungen zur Eversource Energy-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 2 positiv, 5 neutral und keine negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine neutrale Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Seiten der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 84,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 36,64 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 61,72 USD steigen könnte. Daraus ergibt sich eine positive Empfehlung der Analysten für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Eversource Energy derzeit eine negative Bewertung erhält. Der GD200 des Wertes liegt bei 66,81 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (61,72 USD) um -7,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als negative Bewertung eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 58,06 USD, was einer Abweichung von +6,3 Prozent entspricht und somit als positive Bewertung gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eversource Energy-Aktie liegt bei 47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (42,89) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher auch nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eversource Energy bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 129,31) als unterbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in fundamentaler Hinsicht eine positive Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Eversource Energy-Aktie von Analysten insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung.