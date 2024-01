Everi Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs der Everi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,56 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -22,7 Prozent für Everi führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,07 Prozent im letzten Jahr, wobei Everi 20,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Everi, was einer negativen Differenz von -2,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" entspricht. Daher erhält Everi von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Everi bei 11,27 USD liegt und damit mit -18,04 Prozent Abstand vom GD200 (13,75 USD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,98 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,64 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Everi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 9, was bedeutet, dass die Börse 9,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Everi zahlt. Dies ist 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist im Vergleich zum durchschnittlichen Wert von 50 in der Branche "IT-Dienstleistungen".