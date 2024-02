Everi Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Everi zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Everi hat mit einem KGV von 9,19 einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Branchenmittel von 49,53, was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als gute Empfehlung eingestuft.

Die Analysten haben Everi in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, was zu einer langfristigen guten Einschätzung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 126,04 Prozent bedeutet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Everi als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 29,86, was zu einer guten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,29 einen neutralen Rang erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein gutes Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator.