Everi Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Everi deutlich verbessert. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie in den sozialen Medien positiver bewertet wird. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Everi daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Everi liegt bei 80,21, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 55,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Everi bei -35,06 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Everi mit 31,48 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Everi beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Everi von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.