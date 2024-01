Everi Aktie: Finger Weg!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ für die Anleger. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich in letzter Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Everi ausgetauscht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion und somit auch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Everi zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum letzten Monat. Daher erhält die Everi-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Aktuell wird die Everi mit einem Wert von 70,55 als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Everi-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -20,14 Prozent erzielt, was 30,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 36,39 Prozent, und die Everi liegt aktuell 56,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.