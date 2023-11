Evergy Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Anleger-Sentiment und technische Analyse von Evergy

Das Anleger-Sentiment für Evergy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daraus resultiert insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Evergy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 56,87 USD, während der Aktienkurs (50,64 USD) um -10,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 50,07 USD, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 15,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Evergy zahlt, was 88 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Evergy-Aktie liegt aktuell bei "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (60,33 USD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 19,14 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Evergy eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.