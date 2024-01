Evergy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Evergy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 55,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 53,92 USD liegt, was einem Unterschied von -3,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 51,10 USD, was einem Unterschied von +5,52 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall wird die Evergy-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Evergy liegt aktuell bei 4,79 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Evergy überwiegen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dennoch ergibt die Auswertung von Handelssignalen ein gemischtes Bild mit 1 Gut- und 7 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV der Evergy-Aktie aktuell 18,77, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.