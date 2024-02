Evergreen Products-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Evergreen Products hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Rendite von 1,32 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche um mehr als 20 Prozent. Auch im Bereich der "Persönlichen Produkte" liegt die Rendite von Evergreen Products mit 2,78 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,47 Prozent. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zur Dividendenrendite: Evergreen Products verzeichnet eine Dividendenrendite von 16,29 Prozent, was 12,4 Prozent über dem Durchschnitt (3,89) für diese Aktie liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von Analysten positiv bewertet.

Ein weiterer positiver Faktor ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evergreen Products, das mit 4 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 26 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der kurzfristige RSI von 7 Tagen liegt bei 70 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der eine längere Perspektive betrachtet, zeigt hingegen ein neutrales Bild. Insgesamt erhält Evergreen Products daher eine gemischte Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Gesamtbewertung der Aktie basierend auf den genannten Kategorien fällt daher ebenfalls gemischt aus, wobei die positive Performance des Aktienkurses und die Dividendenpolitik positiv hervorstechen, während der RSI eine negative Note erhält.