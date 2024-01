Evergreen Products Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Der Aktienkurs von Evergreen Products hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -1,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Evergreen Products eine Underperformance von -0,8 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Evergreen Products um 10,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evergreen Products bei 4,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evergreen Products-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,465 HKD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -10,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,57 HKD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs deutlich darunter, mit einer Abweichung von -18,42 Prozent. Somit erhält die Evergreen Products-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz hat die Aktie von Evergreen Products in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Evergreen Products daher als "Neutral"-Wert eingestuft.