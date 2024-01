Evergreen Products Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs von Evergreen Products verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,32 Prozent. Im Branchenvergleich fielen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -1,71 Prozent, was bedeutet, dass Evergreen Products eine Underperformance von -0,61 Prozent verzeichnete. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -13,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Evergreen Products um 11,65 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Netz ergab sich, dass die Diskussionsintensität im Bezug auf die Aktie von Evergreen Products in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz zeigte. Daher wurde die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung für Evergreen Products führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Evergreen Products-Aktie aktuell bei 0,52 HKD liegt, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,52 HKD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tage-Durchschnitt (0,58 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,34 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Fall führt. Insgesamt wird Evergreen Products auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Evergreen Products beträgt aktuell 13, was eine positive Differenz von +6,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" ergibt. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Evergreen Products von unseren Analysten.