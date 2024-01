Evergreen Products Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividendenrendite von Evergreen Products beträgt derzeit 16,29 Prozent, was 12,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,52 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,445 HKD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Das KGV der Aktie liegt bei 4,51 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor hat Evergreen Products im letzten Jahr eine Rendite von -1,99 Prozent erzielt, was 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

