Evergreen Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Evergreen ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten dabei vor allem negative Themen, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung als "Neutral" gilt.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 10,82 USD für die Evergreen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,19 USD, was einer Abweichung von +3,42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringfügige Abweichungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Evergreen liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Hingegen zeigt der RSI25 einen Wert von 28,13, der auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt abweichend als "Gut" eingestuft.

Insgesamt wird Evergreen aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einer neutralen bis leicht positiven Einschätzung bewertet.

