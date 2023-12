Evergreen Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Evergreen Corp":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen und hat eine Normspanne von 0 bis 100. Der RSI der Evergreen-Aktie liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 0, was erneut auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Evergreen ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Evergreen-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts für die letzten 50 und 200 Handelstage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 10,79 USD, was einer Abweichung von +3,34 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,05 USD, was einer Abweichung von +0,9 Prozent entspricht, und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Evergreen daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.