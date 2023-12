Evergreen Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Evergreen Corp":

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Evergreen betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 0 Punkten liegt, was bedeutet, dass Evergreen derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0, dass Evergreen überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Evergreen derzeit bei 11,23 USD, was +1,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Einstufung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung um Evergreen in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Evergreen auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Schließlich haben unsere Analysten die Kommentare und Beiträge zu Evergreen auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut". Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Evergreen in Bezug auf das Sentiment als "Gut" eingestuft werden muss.