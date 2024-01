Evergrande Propertyrvices Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Evergrande Property Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,37 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,46 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -66,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,47 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,13 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 72,73, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25-Wert liegt bei 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich negativ. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.