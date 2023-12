Evergrande Propertyrvices Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird die Evergrande Property Services-Aktie neutral bewertet. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Evergrande Property Services-Aktie bei 1,48 HKD liegt, was als schlecht eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 0,445 HKD liegt und somit einen Abstand von -69,93 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal, da die Differenz bei -7,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Evergrande Property Services-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Evergrande Property Services.