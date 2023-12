Evergrande Propertyrvices Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Evergrande Property Services betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,61 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Evergrande Property Services untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Evergrande Property Services derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,45 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,46 HKD liegt, was einer Abweichung von -68,28 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,48 HKD, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt wird die Evergrande Property Services-Aktie in verschiedenen Analysebereichen als "Neutral" eingestuft.