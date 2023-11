Die Evergrande Health Industry-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von China Evergrande New Energy Vehicle gab es zuletzt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um China Evergrande New Energy Vehicle beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RSI7 beträgt der Wert 80,77, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 weist einen Wert von 74,32 auf, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -88,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 99,71 Prozent unter dem Durchschnitt (11,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 10,12 Prozent, wobei China Evergrande New Energy Vehicle aktuell 98,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Evergrande New Energy Vehicle derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitsdienstleister") von 4,81 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 4,81 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.