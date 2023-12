Evergrande Health Industry Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von China Evergrande New Energy Vehicle verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -90,47 Prozent, was mehr als 95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -6,19 Prozent, wobei China Evergrande New Energy Vehicle mit 84,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei China Evergrande New Energy Vehicle in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen analysiert, die zu einer neutralen Einschätzung führten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt China Evergrande New Energy Vehicle eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von China Evergrande New Energy Vehicle beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.