Evergrande Health Industry Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,39 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,29 HKD, was einem Unterschied von -79,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 HKD verzeichnete einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,38 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -76,47 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Underperformance von 85,69 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls überwiegend negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.