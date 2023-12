Evergrande Health Industry Aktie: Ist das wirklich wahr?

China Evergrande New Energy Vehicle: Fundamentale Analyse und Anleger-Sentiment

Die Aktie von China Evergrande New Energy Vehicle wird derzeit als überbewertet eingestuft, wenn man sie mit dem Branchen-Durchschnitt der Gesundheitsdienstleister vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 203,16, was einem Abstand von 1217 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,42 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf China Evergrande New Energy Vehicle in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und es gab keine Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" hinsichtlich des Anleger-Sentiments bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet China Evergrande New Energy Vehicle im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine niedrigere Dividende aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 %, was 5,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 % liegt. Aufgrund dessen wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für China Evergrande New Energy Vehicle liegt bei 31,82 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 44,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse eine Überbewertung der Aktie, während das Anleger-Sentiment neutral ist. Zudem weist die Dividendenrendite einen niedrigeren Ertrag auf, und der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Dies sind wichtige Faktoren, die Anleger berücksichtigen sollten, bevor sie Entscheidungen über China Evergrande New Energy Vehicle treffen.