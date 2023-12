Evergrande Health Industry Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für China Evergrande New Energy Vehicle liegt der RSI bei 37,5, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 70,59, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass China Evergrande New Energy Vehicle mit einem Wert von 203,16 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das durchschnittliche KGV der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt 15, was einen Abstand von 1232 Prozent bedeutet. Aufgrund des relativ hohen KGV erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance von China Evergrande New Energy Vehicle im Vergleich zur "Zyklische Konsumgüter"-Branche um 90,47 Prozent niedriger ist. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite mit -6,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Evergrande New Energy Vehicle mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

